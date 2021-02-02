«Фиорентина» объявила о подписании контракта с 37-летним голкипером
«Фиорентина» на официальном сайте объявила о подписании контракта с 37-летним вратарём «Торино» Антонио Розати.
Напомним, Розати уже выступал за «Фиорентину» с 2014 по 2015 год. В нынешнем сезоне Розати не провёл ни одного матча за «Торино».
Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.
После 20 туров «Фиорентина» располагается на 11-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А, записав в свой актив 22 очка. В следующем туре команде предстоит провести матч с «Интером». Встреча запланирована на 5 февраля.
Кокорин забил гол на тренировке «Фиорентины» после паса Рибери. Видео
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