«Фиорентина» объявила о подписании контракта с 37-летним голкипером

«Фиорентина» на официальном сайте объявила о подписании контракта с 37-летним вратарём «Торино» Антонио Розати.

Напомним, Розати уже выступал за «Фиорентину» с 2014 по 2015 год. В нынешнем сезоне Розати не провёл ни одного матча за «Торино».

Ранее сообщалось, что российский нападающий Александр Кокорин стал игроком «Фиорентины» 27 января. Контракт российского футболиста с итальянским клубом рассчитан до 2024 года. Сумма сделки составила € 4,5 млн. Александр будет выступать за «фиалок» под 91-м номером.

После 20 туров «Фиорентина» располагается на 11-м месте в турнирной таблице итальянской Серии А, записав в свой актив 22 очка. В следующем туре команде предстоит провести матч с «Интером». Встреча запланирована на 5 февраля.