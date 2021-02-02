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«Барселона» задолжала Лионелю Месси € 63,5 млн

«Барселона» задолжала Лионелю Месси € 63,5 млн
Футбол / Испания 0
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«Барселона» имеет серьёзную задолженность перед нападающим Лионелем Месси, сообщает Marca.

По данным источника, до конца января клуб должен был выплатить аргентинскому форварду € 72 млн, но Лионель получил € 8,5 млн. Таким образом, клуб должен футболисту € 63,5 млн по зарплате и правам на изображение.

Напомним, испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность. После этого появилась информация, что Месси намерен подать в суд на руководство клуб из-за утечки информации о его контракте.

Ранее сообщалось, что футболисты «Барселоны» не получили декабрьских выплат из-за дефицита ликвидности. Также стало известно, что «Барселона» задекларировала долг в размере € 1,2 млрд, а также краткосрочную задолженность ещё на € 730 млн.

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