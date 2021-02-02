Почеттино: было бы прекрасно, если бы дали возможность тренировать Месси

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино вновь ответил на вопрос о возможном трансфер форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

««У клуба есть стратегия улучшения. Если бы дали возможность тренировать Месси, это было бы прекрасно. Однако неизвестно, что нас ждет в будущем и пересекутся ли наши пути», — приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба, но контракт остался в силе. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 18 матчах испанской Примеры, забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.