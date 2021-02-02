Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Почеттино: было бы прекрасно, если бы дали возможность тренировать Месси

Почеттино: было бы прекрасно, если бы дали возможность тренировать Месси
Футбол / Испания 0

Главный тренер французского «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино вновь ответил на вопрос о возможном трансфер форварда «Барселоны» Лионеля Месси.

««У клуба есть стратегия улучшения. Если бы дали возможность тренировать Месси, это было бы прекрасно. Однако неизвестно, что нас ждет в будущем и пересекутся ли наши пути», — приводит слова Почеттино Marca.

Напомним, действующий контракт Месси с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2021 года. Во время летнего межсезонья аргентинский форвард признался, что хочет уйти из каталонского клуба, но контракт остался в силе. Основными претендентами на игрока считаются «Манчестер Сити» и «ПСЖ». В нынешнем сезоне Месси принял участие в 18 матчах испанской Примеры, забил 12 мячей и отдал 2 результативные передачи.

Полмиллиарда за четыре года! Контракт Месси погубил «Барселону»?
Клуб истратил немыслимые деньги на своего капитана, но уже летом может потерять его совершенно бесплатно.
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021