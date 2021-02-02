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Глава ФИФА считает, что футболисты не должны иметь приоритет для вакцинации от COVID-19

Глава ФИФА считает, что футболисты не должны иметь приоритет для вакцинации от COVID-19
Футбол / Прочие турниры 0
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Президент ФИФА Джанни Инфантино высказал мнение, что футболисты не должны входить в число приоритетных групп для вакцинации от COVID-19.

«Приоритетом для вакцин, конечно же, являются люди из группы риска и медицинские работники. Мы не рассматриваем футболистов в качестве приоритетной группы в этом отношении. Конечно, из соображений безопасности в контексте предстоящих международных соревнований, в какой-то момент, может быть рекомендована вакцинация. Но всё это будет происходить, конечно, с соблюдением установленного порядка распределения. Есть люди, которые подвергаются риску, и эти люди, конечно, должны иметь приоритет, а не футболисты или официальные лица», — приводит слова Инфантино Daily Mail.

Напомним, ранее Главный тренер сборной России Станислав Черчесов сделал прививку от коронавируса. Сообщалось, что в дальнейшем Российский футбольный союз предоставит возможность всем футболистам и членам тренерского штаба сборной привиться от COVID-19. В настоящее время большинство из них находится на сборах за границей и смогут сделать прививку по возвращении в Россию.

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