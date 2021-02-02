Защитник «Арсенала» Мустафи перешёл в «Шальке»

Немецкий «Шальке-04» на официальном сайте объявил о переходе защитника «Арсенала» Шкодрана Мустафи. Игрок подписал контракт с клубом до конца сезона. Подробности трансфера не уточняются. Мустафи будет выступать за свой новый клуб под 30-м номером.
Футболист перешёл в «Арсенал» из «Валенсии» в 2016 году. За это время он провёл 151 матч за лондонцев, в которых забил 9 мячей и отдал 5 голевых передач. Также на счету Мустафи два гола за сборную Германии в 20 встречах.
Мустафи призван заменить в клубе из Гельзенкирхена турецкого защитника Озана Кабака, который перешёл в «Ливерпуль».
Помимо «Арсенала» и «Валенсии» Мустафи также выступал за итальянскую «Сампдорию». В составе сборной Германии футболист выиграл чемпионат мира в 2014 году, а также Кубок конфедераций в 2017 году.
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