Трансферы «Ливерпуля», «Аталанты» и новое достижение Панарина в НХЛ. Главное к утру

«Ливерпуль» подписал двух защитников и отдал Минамино, «Аталанта» приобрела украинского футболиста, а Артемий Панарин вошёл в историю НХЛ по количеству очков за 400 матчей в лиге – главное к утру в подборке «Чемпионата».

1. «Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Шальке-04» Кабака.

2. «Ливерпуль» заключил контракт с защитником Беном Дэвисом.

3. Артемий Панарин вошёл в историю НХЛ по количеству очков за 400 матчей в лиге.

4. Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком «Аталанты». Миранчук — пятый.

5. Российский форвард «Краснодара» перешёл на правах аренды в «Вайле».

6. Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне.

7. ЦСКА впервые в истории проиграл «Зелёна-Гуре», Майк Джеймс набрал 6 очков.

8. «Рубин» объявил о подписании двух экс-футболистов «Тамбова».

9. Касаткина обыграла Херцог и вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне.

10. Игрок «Ливерпуля» Минамино перешёл в «Саутгемптон» на правах аренды.

11. Гандболистки ЦСКА досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.

12. Сами Хедира перешёл из «Ювентуса» в «Герту».

13. «Парма» взяла в аренду молодую звезду «Баварии».

14. «Барселона» задолжала Лионелю Месси € 63,5 млн.