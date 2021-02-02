Трансферы «Ливерпуля», «Аталанты» и новое достижение Панарина в НХЛ. Главное к утру

«Ливерпуль» подписал двух защитников и отдал Минамино, «Аталанта» приобрела украинского футболиста, а Артемий Панарин вошёл в историю НХЛ по количеству очков за 400 матчей в лиге – главное к утру в подборке «Чемпионата».
1. «Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Шальке-04» Кабака.
2. «Ливерпуль» заключил контракт с защитником Беном Дэвисом.
3. Артемий Панарин вошёл в историю НХЛ по количеству очков за 400 матчей в лиге.
4. Коваленко стал самым высокооплачиваемым игроком «Аталанты». Миранчук — пятый.
5. Российский форвард «Краснодара» перешёл на правах аренды в «Вайле».
6. Павлюченкова вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне.
7. ЦСКА впервые в истории проиграл «Зелёна-Гуре», Майк Джеймс набрал 6 очков.
8. «Рубин» объявил о подписании двух экс-футболистов «Тамбова».
9. Касаткина обыграла Херцог и вышла в 1/8 финала турнира в Мельбурне.
10. Игрок «Ливерпуля» Минамино перешёл в «Саутгемптон» на правах аренды.
11. Гандболистки ЦСКА досрочно вышли в четвертьфинал Лиги чемпионов.
12. Сами Хедира перешёл из «Ювентуса» в «Герту».
13. «Парма» взяла в аренду молодую звезду «Баварии».
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