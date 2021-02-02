Вадим Евсеев: в «Спартак» меня не позовут, успокойтесь

Бывший главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев ответил на вопрос о теоретической возможности, что его позовёт руководство «Спартака» и сообщит, что рассматривает его как кандидата на пост наставника команды.



«Не позовут. Не позовут. Как себя разрекламирую, если позовут? Не позовут. Успокойтесь. Не позовут. Только что говорили, что Тедеско надо дать много денег, чтобы его оставить. А сейчас мне предлагаете. Эти разговоры были ещё летом. Я спокойно к этому отношусь. Не позовут, успокойтесь», — сказал Евсеев в ролике на канале «Мы к вам приедем» в YouTube.



Евсеев в качестве футболиста защищал цвета «Спартака» с 1993 по 1999 год. Тренером работал в «Амкаре» и «СКА-Хабаровске», а его последним клубом была «Уфа», которую он покинул в прошлом году.

Агент: Евсеевым интересовались клубы из Казахстана и ФНЛ, но не срослось