«Эвертон» подписал форварда Джошуа Кинга

29-летний нападающий Джошуа Кинг продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщает официальный сайт ливерпульского клуба. С форвардом подписан контракт до конца сезона-2020/2021. С 2015 года Кинг выступал за «Борнмут».

Джошуа забил 53 гола в 184 матчах за команду южного побережья после того, как перешел из «Блэкберн Роверс» перед первым сезоном «Борнмута» в английской Премьер-лиге. В АПЛ он вышел на поле 161 раз и стал автором 48 голов. Игрок сборной Норвегии за карьеру также успел поиграть в «Манчестер Юнайтед», мёнхенгладбахской «Боруссии», «Халл Сити», «Престон Норт Энд».

«Эвертон» по итогам 19 туров английской Премьер-лиги набрал 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидером АПЛ является «Манчестер Сити» (44).