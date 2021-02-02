«Эвертон» подписал форварда Джошуа Кинга
29-летний нападающий Джошуа Кинг продолжит карьеру в «Эвертоне», сообщает официальный сайт ливерпульского клуба. С форвардом подписан контракт до конца сезона-2020/2021. С 2015 года Кинг выступал за «Борнмут».
Джошуа забил 53 гола в 184 матчах за команду южного побережья после того, как перешел из «Блэкберн Роверс» перед первым сезоном «Борнмута» в английской Премьер-лиге. В АПЛ он вышел на поле 161 раз и стал автором 48 голов. Игрок сборной Норвегии за карьеру также успел поиграть в «Манчестер Юнайтед», мёнхенгладбахской «Боруссии», «Халл Сити», «Престон Норт Энд».
«Эвертон» по итогам 19 туров английской Премьер-лиги набрал 33 очка и занимает восьмое место в турнирной таблице. Лидером АПЛ является «Манчестер Сити» (44).
Отец Тосуна: мы уже договорились с ЦСКА, но не смогли отказать президенту «Бешикташа»
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
10:28
-
10:13
-
10:05
-
09:51
-
09:42
-
09:40
-
09:00
-
08:56
-
08:44
-
08:31
-
08:20
-
08:05
-
06:29
-
05:17
-
04:34
-
04:20
-
03:44
-
03:19
-
02:47
-
02:30
-
02:04
-
01:44
-
01:11
-
00:51
-
00:45
-
00:32
-
00:20
-
00:14
-
00:04
- 1 февраля 2021
-
23:48
-
23:35
-
23:29
-
23:06
-
22:58
-
22:55
Партнерский контент
Рекомендуем вам