Фанаты «Спартака» сделали подарки более чем 1000 детей из 20 детских домов

Объединение болельщиков «Спартака» Supporters Group сообщило об итогах акции в поддержку детских домов в России.
«Волонтёрский корпус Supporters Group продолжает масштабную акцию по поддержке детских домов. Друзья! Перед новогодними каникулами мы анонсировали старт крупной благотворительной акции, пришло время поделиться с вами её промежуточными итогами. Итак, за полтора месяца при поддержке наших друзей из «Клуба Волонтёров» ребята из волонтёрского корпуса Supporters Group посетили и передали подарки (сладкие наборы и спортивную экипировку) воспитанникам 20 детских домов по всей России.
Общими усилиями нам удалось порадовать свыше тысячи детей, попавших в непростую жизненную ситуацию. Это ребята из Вязниковской, Владимирской, Муромской школ-интернатов, Покровского детского дома и Коррекционной общеобразовательной школы-интерната для слепых и слабовидящих детей (Владимирская область); Ефремовской, Болоховской, Новомосковской, Новогуровской, Донской школ-интернатов и Новомосковского Центра Образования (Тульская область); Кировской, Калужской, Полотнянозаводской школ-интернатов (Калужская область); Гаврилов-Ямской, Петровской школ-интернатов (Ярославская область); Социального приюта для детей и подростков города Таганрога и семейного центра ЛАД; Эммаусской школы-интерната и Зубцовского детского дома (Тверская область); Ярцевской школы-интерната и социально-реабилитационного центра «Теремок» (Смоленская область)», — говорится в сообщении в телеграм-канале Supporters Group News.
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