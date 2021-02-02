«Не жму им руки». Паршивлюк подтвердил, что ветераны «Спартака» поспособствовали его уходу

Бывший защитник «Спартака» Сергей Паршивлюк, ныне выступающий за московское «Динамо», в интервью изданию Sport24 поделился воспоминаниями о своём уходе из стана красно-белых.



Паршивлюк: Я до сих пор не вижу смысла ворошить прошлое. Да и не думаю, что кому-то это интересно. Болельщикам интересно? Мне надо подготовить почву для этого (смеётся). Если даже расскажу, через две минуты позвонят Дмитрию Аленичеву, а он скажет, что всё это полный бред, такого не было, Паршивлюк просто не соответствовал уровню «Спартака» из-за своих повреждений, третье, четвёртое, пятое. Я пережил эту историю, у меня всё более-менее хорошо. Конечно, обидно и досадно, что именно так получилось.



Журналист: Давайте я выдвину версию.

Паршивлюк: Давай (смеётся).



Журналист: Аленичев не очень в вас нуждается, на тренировках ставит на неудобные позиции, затем отправляет в дубль. В связи с результатами в клубе понимают, что отставка Аленичева близко, и вопрос с вами пока откладывают.

Паршивлюк: Так.



Журналист: Далее приходит Каррера и возвращает вас в команду. Игрой он доволен, но Массимо тогда сильно прислушивался к мнению ветеранов «Спартака» — а они дали понять, что Паршивлюка в составе видеть не особо хотят. Насколько это близко к правде?

Паршивлюк: Вторая часть правдивая. Я не был свидетелем тех событий, но, по моей информации от разных источников, такое было. Мне такое сообщали. Теперь этим ветеранам я не жму даже руки, а они закрывают глаза.



Журналист: В каком смысле закрывают?

Паршивлюк: Делают вид, что я несу пургу какую-то и всё было не так.

Журналист: В этой группе 2–3 человека?

Паршивлюк: Ну да.



Паршивлюк является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2007 по 2016 год. С красно-белыми трижды становился серебряным призёром чемпионата России. В дальнейшем Сергей выступал за «Анжи» и «Ростов», а в 2019 году перешёл в «Динамо». В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, отдал 1 голевой пас и получил 7 жёлтых карточек.

Паршивлюк — об уходе из «Спартака»: был конфликт, переросший в нечто большее