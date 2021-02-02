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Сергей Паршивлюк рассказал о несостоявшемся переходе в «Фиорентину»

Сергей Паршивлюк рассказал о несостоявшемся переходе в «Фиорентину»
Футбол / РПЛ 0
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Защитник московского «Динамо» Сергей Паршивлюк поделился воспоминаниями о несостоявшемся переезде в Европу во времена выступления за «Спартак».

«Прям близок к переходу в европейский клуб не был. Один раз только была история, но я не знаю, насколько много в ней правды. 2009 год, Стипе Плетикоса вернулся из расположения сборной Хорватии и спрашивает у меня: «С тобой разговаривали?» Я не понял – кто, чего. А потом выяснилось, что агент Стипе ему сказал, что «Фиорентина» держит под меня место. Ну и всё.

Потом, после какого-то из матчей, мы поехали всей командой в ресторан — раньше в «Спартаке» была такая традиция. И там я у Дмитрия Львовича Попова спросил про это, он тогда тоже был спортивным директором. Не помню точно его ответ, но вроде как да, интерес такой был», — цитирует Паршивлюка Sport24.

Паршивлюк является воспитанником «Спартака» и защищал цвета клуба с 2007 по 2016 год. С красно-белыми трижды становился серебряным призёром чемпионата России. В дальнейшем Сергей выступал за «Анжи» и «Ростов», а в 2019 году перешёл в «Динамо». В нынешнем сезоне 31-летний защитник провёл 15 матчей в Российской Премьер-Лиге, отдал 1 голевой пас и получил 7 жёлтых карточек.

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