Костюков: я один из самых возрастных в «Рубине», впервые оказался в такой ситуации

Полузащитник «Рубина» Михаил Костюков поделился эмоциями от перехода в казанский клуб. Ранее хавбек выступал за «Тамбов».
«Рубин» — большой клуб, я рад оказаться здесь. Очень амбициозная молодая команда, которой по силам очень многое, подобраны сильные исполнители. Так вышло, что я один из самых возрастных в команде, мне 29 лет. Наверное, я впервые оказался в такой ситуации, но не вижу в этом никакой проблемы. Наоборот, хочется в этом клубе проявить себя и как можно выше подняться в турнирной таблице.
Хочу отметить организацию команды, всё на топовом уровне. Коллектив хороший, хорошо приняли. Давно хотел поработать с таким топовым тренером, как Леонид Слуцкий», — цитирует Костюкова пресс-служба клуба.
На счету 29-летнего хавбека 16 игр в элитном российском дивизионе, Костюков забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.
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