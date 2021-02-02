Виктор Коваленко: очень ждал перехода в «Аталанту»

Новичок «Аталанты» полузащитник Виктор Коваленко поделился первыми эмоциями от перехода. Ранее хавбек выступал за донецкий «Шахтёр».

«Коваленко как футболист? Решать тренерам. Они будут говорить о том, какой я игрок. Я благодарный человек, всегда открытый и улыбающийся. Для меня футбол — большая жизнь и воплощение мечты. Бергамо — красивый и спокойный город, мне здесь очень нравится. Очень ждал перехода, очень хотел приехать сюда. Рад, что это случилось.

Разговаривал ли с Малиновским? Да, он высказывался о клубе только позитивно. Знаю, что болельщики «Аталанты» — любители футбола, которые всегда болеют за эту команду, поэтому я рад быть здесь и хочу как можно быстрее их увидеть. Жду всех болельщиков на стадионе. Надеюсь, карантин скоро закончится", — сказал Коваленко в интервью пресс-службе клуба.