Куман: лучше бы Суарес перешёл в «Ювентус», а не в «Атлетико»

Главный тренер «Барселоны» Рональд Куман высказался о переходе нападающего Луиса Суарес в мадридский «Атлетико» в летнее трансферное окно.



«Это часть работы, ты общаешься с клубом. Когда я пришёл в «Барселону», у нас были мнения на этот счёт, а затем мы приняли решение.



Конечно, было бы лучше, если бы Суарес перешёл в «Ювентус», а не в «Атлетико», ведь он по-прежнему в чемпионате Испании. Это крайне непростое решение, но мы должны были принять его из уважения к игроку. Думаю, это очень важно. И я всё ещё поддерживаю наши решения», — приводит слова Кумана The Athletic.



Суарес защищал цвета «Барселоны» с 2014 года. В нынешнем сезоне 34-летний уругвайский форвард провёл 16 матчей в испанской Примере, забил 14 голов (2 — с пенальти) и отдал 2 результативные передачи.

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