Дивеев: если бы в России убрали лимит, наши игроки конкурировали бы с мастерами из Европы

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев ответил на вопрос, есть ли польза от лимита на легионеров для развития молодых игроков в России.

«Посмотрите, как обстоят дела в европейских топ-лигах, в тех же Англии или Испании. Там в составе может выходить всего два-три человека, имеющих гражданство страны, зато у них есть конкуренция. Если бы в России убрали лимит, наши игроки начали бы конкурировать с более мастеровитыми футболистами из Европы.

Не могу сказать, что я против лимита, но конкуренция должна быть обязательно. Настоящая, спортивная. Если её нет, то можно приходить в клуб и просто сидеть. Или совершать ошибки и знать, что в следующем матче ты всё равно выйдешь на поле. Я, например, должен конкурировать с сильным защитником и должен играть против сильного нападающего. Так будем прогрессировать вместе – и я, и мой конкурент за позицию", — цитирует Дивеева Bobsoccer.