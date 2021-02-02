«Локомотив» снял пародию на фильм «День сурка» при участии голкипера Коченкова. Видео

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков снялся в пародии на знаменитый американский фильм «День сурка», выпущенный в 1993 году.

Голкипер просыпается 2 февраля в 8 часов утра, проводит тренировку, общается с одноклубниками и засыпает с книгой. Всё это повторяется несколько раз. В оригинале фильма телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок штата Пенсильвания на празднование Дня сурка 2 февраля.

Видео можно посмотреть в "твиттере" красно-зелёных.

«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Марко Николича отделяют 5 очков. В первом матче после зимней паузы «железнодорожники» сыграют на своём поле с ЦСКА. Встреча пройдёт 27 февраля.