«Локомотив» снял пародию на фильм «День сурка» при участии голкипера Коченкова. Видео

Вратарь «Локомотива» Антон Коченков снялся в пародии на знаменитый американский фильм «День сурка», выпущенный в 1993 году.
Голкипер просыпается 2 февраля в 8 часов утра, проводит тренировку, общается с одноклубниками и засыпает с книгой. Всё это повторяется несколько раз. В оригинале фильма телевизионный комментатор Фил Коннорс каждый год приезжает в маленький городок штата Пенсильвания на празднование Дня сурка 2 февраля.
Видео можно посмотреть в "твиттере" красно-зелёных.
«Локомотив», набрав 28 очков в 19 турах, занимает восьмое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. От зоны еврокубков команду Марко Николича отделяют 5 очков. В первом матче после зимней паузы «железнодорожники» сыграют на своём поле с ЦСКА. Встреча пройдёт 27 февраля.
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