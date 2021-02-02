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Роман Адамов стал спортивным директором «Строгино»

Роман Адамов стал спортивным директором «Строгино»
Футбол / ПФЛ - Второй дивизион 0
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Генеральный директор ФК «Строгино» Дмитрий Струнинский рассказал, что бывший директор академии «Ростова» Роман Адамов стал спортивным директором клуба.

«Роман Адамов назначен спортивным директором регионального центра «Строгино». У нас государственная структура — официально должность называется именно так. Но если говорить в целом — это спортивный директор всей структуры футбольного клуба «Строгино».

Для нас было важно, что Роман Станиславович имеет хороший опыт в роли руководителя «Ростова». Уверен, это серьёзное приобретение для улучшения подготовки спортивного резерва нашего регионального центра. Большое значение играет и то, что Роман был большим футболистом: заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион России и Чехии. Адамов обладает огромным опытом, которым может поделиться и перенести его на наших спортсменов», — сказал Струнинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.

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