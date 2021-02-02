Роман Адамов стал спортивным директором «Строгино»

Генеральный директор ФК «Строгино» Дмитрий Струнинский рассказал, что бывший директор академии «Ростова» Роман Адамов стал спортивным директором клуба.
«Роман Адамов назначен спортивным директором регионального центра «Строгино». У нас государственная структура — официально должность называется именно так. Но если говорить в целом — это спортивный директор всей структуры футбольного клуба «Строгино».
Для нас было важно, что Роман Станиславович имеет хороший опыт в роли руководителя «Ростова». Уверен, это серьёзное приобретение для улучшения подготовки спортивного резерва нашего регионального центра. Большое значение играет и то, что Роман был большим футболистом: заслуженный мастер спорта, бронзовый призёр чемпионата Европы, чемпион России и Чехии. Адамов обладает огромным опытом, которым может поделиться и перенести его на наших спортсменов», — сказал Струнинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.
- 2 февраля 2021
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