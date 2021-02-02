«Незабываемый игрок». «Сельта» поздравила Карпина с днём рождения

«Сельта» поздравила главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с днём рождения. Будучи футболистом, специалист провёл в испанском клубе пять лет (с 1997 по 2002 год).

«Сегодня исполняется 52 года легенде «кельтов». Незабываемый игрок. Поздравляем, Карпин! Поздравляем! С днём рождения», — говорится в сообщении пресс-службы «Сельты».

За время пребывания в испанской команде вингер Карпин вышел на поле 204 раза во всех турнирах и забил 37 голов.

Валерий Карпин возглавил ростовскую команду в 2018 году. По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).



Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат».