Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Незабываемый игрок». «Сельта» поздравила Карпина с днём рождения

«Незабываемый игрок». «Сельта» поздравила Карпина с днём рождения
Футбол / Испания 0
Аудио-версия:

«Сельта» поздравила главного тренера «Ростова» Валерия Карпина с днём рождения. Будучи футболистом, специалист провёл в испанском клубе пять лет (с 1997 по 2002 год).

«Сегодня исполняется 52 года легенде «кельтов». Незабываемый игрок. Поздравляем, Карпин! Поздравляем! С днём рождения», — говорится в сообщении пресс-службы «Сельты».

За время пребывания в испанской команде вингер Карпин вышел на поле 204 раза во всех турнирах и забил 37 голов.

Валерий Карпин возглавил ростовскую команду в 2018 году. По итогам 19 туров Российской Премьер-Лиги нынешнего сезона «Ростов» набрал 32 очка и занимает пятое место в турнирной таблице. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (41). В тройку лидеров турнира входят ЦСКА (37) и «Спартак» (35).

Напомним, ближайший официальный матч «Ростова» состоится 20 или 21 февраля на «Ростов Арене» в Ростове-на-Дону. Соперником ростовчан в матче Кубка России станет грозненский «Ахмат».

Игроки «Ростова» поздравили Карпина с днём рождения, спев песню и подарив торт. Видео
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021