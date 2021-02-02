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С 2017 года Месси принёс «Барселоне» почти € 620 млн. Лионель составляет 30% дохода клуба

С 2017 года Месси принёс «Барселоне» почти € 620 млн. Лионель составляет 30% дохода клуба
Футбол / Испания 0
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Стало известно, сколько нападающий «Барселоны» Лионель Месси принёс клубу за время действия его контракта с 2017 года.

По информации Sport.es, с момента подписания соглашения Месси обошёлся «Барселоне» в € 383,6 млн, а заработал для клуба € 619,2 млн. Таким образом, профицит составляет € 235,6 млн. В исследовании делается вывод, что Месси составляет 30% дохода «Барселоны». Спонсорские контракты при наличии Лионеля и без него имеют абсолютно разную стоимость, не говоря уже о доходах, полученных от продажи билетов, корпоративных акциях и продаже футболок.

Ранее испанские СМИ обнародовали информацию, согласно которой за четыре года контракта Месси получит € 555 млн. € 138 млн за сезон — фиксированные, плюс премии. Чуть больше € 115 млн выплачено в качестве подъёмных за подписание соглашения. Почти € 78 млн — бонусы за лояльность. После этого появилась информация, что Месси намерен подать в суд на руководство клуба из-за утечки информации о его контракте.

Стали известны новые детали контракта Лионеля Месси с «Барселоной»
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