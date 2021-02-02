Дирк Кюйт покинул «Фейеноорд»

«Фейеноорд» на своём официальном сайте сообщил об уходе бывшего футболиста команды Дирка Кюйта, работавшего в клубе тренером после окончания карьеры игрока.



«Все знают, что «Фейеноорд» значит для меня. За последние годы я приобрёл огромный опыт в этом клубе. Знаю, что наши пути вновь пересекутся, но сейчас я считаю, что мне важно продолжить свой путь в другом месте. Следую своим чувствам», — сказал Кюйт.



Кюйт работал тренером в «Фейеноорде» с 2018 года. В качестве футболиста он защищал цвета клуба с 2003 по 2006 год и с 2015 по 2017 год. В ходе своей карьеры экс-нападающий также выступал за «Утрехт», «Ливерпуль» и «Фенербахче». В сборную Нидерландов вызывался с 2004 по 2014 год. С национальной командой доходил до финала чемпионата мира, становился бронзовым призёром мундиаля и чемпионата Европы.