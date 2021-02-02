Английские клубы потратили в зимнее трансферное окно на € 180 млн меньше, чем в 2020 году

Стали известны общие суммы, потраченные футбольными клубами Англии в зимнее трансферное окно 2021 года. Отмечается, что из-за пандемии коронавируса цифры значительно снизились.
Как сообщает BBC со ссылкой на Deloitte, в этот отрезок английские клубы закупили футболистов почти на € 80 млн. В аналогичный период 2020 года сумма составляет € 260 млн. Английские клубы впервые с 2012 года потратили зимой менее £ 100 млн.
За это время было совершено 24 трансфера в Премьер-лиге, по сравнению со средним показателем 46 в январе в предыдущие три года. «Большая шестёрка» клубов Премьер-лиги («Арсенал», «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Ливерпуль», «Тоттенхэм Хотспур» и «Челси») совершила всего три полноценных трансфера и три аренды, что составляет 35% от общих расходов.
Количество переходов в январе 2021 года в других четырёх европейских лигах из топ-5 составляет чуть более половины от его предыдущего трёхлетнего среднего показателя.
Двумя крупнейшими сделками, заключёнными за этот период, были покупка «Манчестер Юнайтед» Амада Диалло (€ 21,5 млн плюс € 20,6 млн дополнительно) и подписание «Вест Хэмом» Саида Бенрахмы из «Брентфорда» (€ 21,6 млн). Обе эти сделки были анонсированы ещё летом прошлого года.
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