Роман Абрамович: поражает расизм через несколько дней после дня памяти жертв Холокоста

Опубликован текст письма владельца «Челси» Романа Абрамовича своим футболистам после скандала с расистскими оскорблениями в адрес защитника Риса Джеймса.



«Я потрясён расистскими оскорблениями в адрес Риса в социальных сетях. Мы не можем оставить это без внимания. Я знаю, что некоторые из наших игроков стали жертвами ненависти и дискриминации в соцсетях. Меня поражает, что это происходит спустя всего несколько дней после дня памяти жертв Холокоста. Кажется, мы не уяснили уроков прошлого и не поняли, к чему могут привести ненависть и дискриминация.



Я попросил руководство усилить старания клуба в этом аспекте и буду лично вкладывать больше средств в эту важную работу. В ближайшие дни мы сообщим о своих дальнейших действиях», — приводит текст письма BBC.

Абрамович написал игрокам «Челси» и пообещал выделить больше средств на борьбу с расизмом