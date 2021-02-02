Роман Абрамович: поражает расизм через несколько дней после дня памяти жертв Холокоста

Опубликован текст письма владельца «Челси» Романа Абрамовича своим футболистам после скандала с расистскими оскорблениями в адрес защитника Риса Джеймса.
«Я потрясён расистскими оскорблениями в адрес Риса в социальных сетях. Мы не можем оставить это без внимания. Я знаю, что некоторые из наших игроков стали жертвами ненависти и дискриминации в соцсетях. Меня поражает, что это происходит спустя всего несколько дней после дня памяти жертв Холокоста. Кажется, мы не уяснили уроков прошлого и не поняли, к чему могут привести ненависть и дискриминация.
Я попросил руководство усилить старания клуба в этом аспекте и буду лично вкладывать больше средств в эту важную работу. В ближайшие дни мы сообщим о своих дальнейших действиях», — приводит текст письма BBC.
- 2 февраля 2021
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