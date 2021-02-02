Стало известно условие, при котором «Реал» не уволит Зинедина Зидана в конце сезона

Стало известно требование руководства мадридского «Реала», чтобы главный тренер команды Зинедин Зидан продолжил работу по окончании сезона.



Как сообщает AS, французскому специалисту будет гарантировано сохранение должности, если «сливочные» станут победителями нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов.



Ранее «Реал» вылетел из Кубка и Суперкубка Испании, а в турнирной таблице Примеры команда занимает третье место, уступая «Барселоне» по дополнительным показателям, а от лидера первенства – «Атлетико» – отставая на 10 очков. При этом у «матрасников» есть матч в запасе.



В 1/8 финала Лиги чемпионов «Реалу» предстоит сыграть с «Аталантой». Первый матч пройдёт в Италии 24 февраля. Ответная встреча состоится в Испании 16 марта.

«Реал» хочет исправить свою трансферную ошибку