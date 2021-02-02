Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Только один игрок «Марселя» знал о желании Виллаш-Боаша покинуть клуб

Только один игрок «Марселя» знал о желании Виллаш-Боаша покинуть клуб
Футбол / Франция 0
Аудио-версия:

Футболисты «Марселя» не знали о намерениях главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша покинуть клуб, сообщает Get French Football News со ссылкой на Téléfoot Chaine.

По информации источника, команда узнала о желании специалиста уйти в отставку лишь на пресс-конференции. Только вратарь «Марселя» Стив Манданда был уведомлён до того, как Виллаш-Боаш объявил о намерении покинуть клуб.

Ранее стало известно, что сегодня утром, 2 февраля, Виллаш-Боаш подал в отставку после того, как клуб подписал полузащитника Оливье Нтшама. Специалист не хотел приобретать этого игрока.

«Мне не нужны деньги, я просто хочу уйти. Этот клуб уже два или три года действует на рынке по случайному принципу, и я не могу с этим согласиться. Это не имеет ничего общего с инцидентами, произошедшими на выходных», — сказал тренер.

Наставник «Марселя» Виллаш-Боаш подал в отставку
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021