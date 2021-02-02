Только один игрок «Марселя» знал о желании Виллаш-Боаша покинуть клуб

Футболисты «Марселя» не знали о намерениях главного тренера команды Андре Виллаш-Боаша покинуть клуб, сообщает Get French Football News со ссылкой на Téléfoot Chaine.
По информации источника, команда узнала о желании специалиста уйти в отставку лишь на пресс-конференции. Только вратарь «Марселя» Стив Манданда был уведомлён до того, как Виллаш-Боаш объявил о намерении покинуть клуб.
Ранее стало известно, что сегодня утром, 2 февраля, Виллаш-Боаш подал в отставку после того, как клуб подписал полузащитника Оливье Нтшама. Специалист не хотел приобретать этого игрока.
«Мне не нужны деньги, я просто хочу уйти. Этот клуб уже два или три года действует на рынке по случайному принципу, и я не могу с этим согласиться. Это не имеет ничего общего с инцидентами, произошедшими на выходных», — сказал тренер.
- 2 февраля 2021
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