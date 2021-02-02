«Сахалинец» анонсировал переход Дмитрия Тарасова

Бывший футболист сборной России Дмитрий Тарасов, по всей видимости, продолжит карьеру в «Сахалинце».



Пресс-служба команды анонсировала переход, опубликовав в «Инстаграме» фотографию полузащитника с футболкой с 23-м номером.



«Переговоры затянулись, но, похоже, к чему-то пришли», — говорится в сообщении клуба.

В конце января «Сахалинец» объявил, что клуб сделал предложение Тарасову о контракте.



Последним клубом Дмитрия стал казанский «Рубин», в составе которого хавбек провёл 9 матчей. Тарасов покинул Казань в декабре минувшего года по истечении контракта с клубом. На данный момент россиянин является свободным агентом.



«Сахалинец» участвует в чемпионате Москвы среди любительских футбольных клубов.