Чернов: не видел у Овчинникова попыток подсидеть. Добрее Онопко не видел человека

Бывший защитник ЦСКА Никита Чернов, ныне выступающий за «Крылья Советов», прокомментировал уход Виктора Онопко и Сергея Овчинникова из тренерского штаба «армейцев».



«Очень неожиданно было. Савельич так на тренировках рубился, что его смело можно было заявлять на чемпионат. Как раз защитников сейчас не хватает. Недавно смотрел интервью с Иванычем, Овчинниковым. Так до конца и не понял, что там произошло. Не моё дело судить, но со стороны ситуация выглядела странно.



У Овчинникова всегда чувствовалось стремление тренировать самостоятельно? Не знаю, не замечал. С Иванычем можно было поговорить на любые темы – всегда подскажет, поможет, пошутит. Атмосфера в коллективе была очень хорошая. Попыток кого-то подсидеть с его стороны я точно не видел.



Добрее человека, чем Онопко, не видел. Не может такого быть, чтобы он там со всеми разругался. С Онопко это вообще не вяжется. Постоянно добавлялся в двусторонках к нам, спуску не давал, в подкатах катился так, что искры летели. Но за полем всегда и поможет, и подскажет. Уверен, как игрок он и в 51 не хуже некоторых защитников в команде, если не лучше», — сказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полное интервью с Никитой Черновым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.