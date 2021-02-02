Дубль Мирзова позволил «Химкам» сыграть вничью с «Рубином». За матчем наблюдал Черчесов

«Рубин» и «Химки» провели контрольный матч во время зимнего сбора. Встреча проходила в спортивном центре «Беллис» (Белек, Турция) и завершилась вничью — 2:2.
Счёт был открыт казанской командой на 21-й минуте встречи. Автором гола стал Джордже Деспотович, ассистентом выступил Илья Самошников. На 45-й минуте встречи «Рубин» удвоил преимущество усилиями Дарко Йевтича. Хавбек идеально выполнил штрафной удар.
Во втором тайме баланс сил перешёл на сторону подмосковной команды. На 54-й минуте Резиуан Мирзов забил гол и сократил отставание «Химок». Голевую передачу отдал Денис Глушаков. На 72-й минуте красно-чёрные заработали пенальти. Одиннадцатиметровый удар выполнил Мирзов и оформил дубль.
Стоит отметить, что за встречей наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов и наставник молодёжной команды Михаил Галактионов.
- 2 февраля 2021
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:35
-
17:20
-
17:14
-
16:58
-
16:49
-
16:29
-
16:07
-
16:01
-
15:53
-
15:31
-
15:24
-
15:11
-
15:11
-
14:55
-
14:53
-
14:44
-
14:36
-
14:32
-
14:04
-
13:57
-
13:52
-
13:34
-
13:24
-
13:19
-
12:58
-
12:54
-
12:42
-
12:38
-
12:14
-
12:13
-
12:02
-
12:00