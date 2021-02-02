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Дубль Мирзова позволил «Химкам» сыграть вничью с «Рубином». За матчем наблюдал Черчесов

«Рубин» и «Химки» провели контрольный матч во время зимнего сбора. Встреча проходила в спортивном центре «Беллис» (Белек, Турция) и завершилась вничью — 2:2.

Счёт был открыт казанской командой на 21-й минуте встречи. Автором гола стал Джордже Деспотович, ассистентом выступил Илья Самошников. На 45-й минуте встречи «Рубин» удвоил преимущество усилиями Дарко Йевтича. Хавбек идеально выполнил штрафной удар.

Во втором тайме баланс сил перешёл на сторону подмосковной команды. На 54-й минуте Резиуан Мирзов забил гол и сократил отставание «Химок». Голевую передачу отдал Денис Глушаков. На 72-й минуте красно-чёрные заработали пенальти. Одиннадцатиметровый удар выполнил Мирзов и оформил дубль.

Стоит отметить, что за встречей наблюдал главный тренер сборной России Станислав Черчесов и наставник молодёжной команды Михаил Галактионов.