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Никита Чернов: старики в ЦСКА так пихали, что на тренировку не хотелось идти

Никита Чернов: старики в ЦСКА так пихали, что на тренировку не хотелось идти
Футбол / РПЛ 0

Экс-защитник ЦСКА Никита Чернов, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал, как ему работалось под руководством бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет «Рубин».

«Воспоминания о работе со Слуцким отличные – как-никак при нём в сборную попал. Мне нравился его тренировочный процесс, подход. Коллектив вообще замечательный был. Старики иной раз так пихали, что даже на тренировку не хотелось идти. А теперь даже скучаю по тем временам. Ничего страшного – выходили, боролись, бодались.

Сейчас смотрю влоги со сборов ЦСКА, как там Вася Березуцкий шутит. В «Крыльях» такого не хватает, хотя тоже есть ребята старой закалки – Комбаров, Гацкан», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

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