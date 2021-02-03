Никита Чернов: старики в ЦСКА так пихали, что на тренировку не хотелось идти

Экс-защитник ЦСКА Никита Чернов, ныне выступающий за «Крылья Советов», рассказал, как ему работалось под руководством бывшего главного тренера ЦСКА Леонида Слуцкого, который сейчас возглавляет «Рубин».



«Воспоминания о работе со Слуцким отличные – как-никак при нём в сборную попал. Мне нравился его тренировочный процесс, подход. Коллектив вообще замечательный был. Старики иной раз так пихали, что даже на тренировку не хотелось идти. А теперь даже скучаю по тем временам. Ничего страшного – выходили, боролись, бодались.



Сейчас смотрю влоги со сборов ЦСКА, как там Вася Березуцкий шутит. В «Крыльях» такого не хватает, хотя тоже есть ребята старой закалки – Комбаров, Гацкан», — рассказал Чернов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.