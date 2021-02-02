Экс-защитник «Спартака» Маркос Рохо перешёл из «Манчестер Юнайтед» в «Боку Хуниорс»
«Бока Хуниорс» на официальном сайте объявил о трансфере защитника «Манчестер Юнайтед» Маркоса Рохо.
Рохо прошёл медицинский осмотр и подписал контракт. Детали соглашения 30-летнего аргентинского футболиста с «Бокой Хуниорс» не сообщаются.
Напомним, с января 2011 года по июль 2012 года Маркос Рохо выступал за московский «Спартак». В «Манчестер Юнайтед» Рохо перешёл в сезоне-2014/2015. За английский клуб Рохо сыграл 122 матча, забил 2 гола и отдал 4 результативные передачи. Рохо также играл на правах аренды за «Эстудиантес».
«Бока Хуниорс» в 5 встречах набрал 9 очков и занимает первое место в турнирной таблице чемпионской группы А. Напомним, клуб из Буэнос-Айреса является действующим чемпионом Аргентины.
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