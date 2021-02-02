Рибери может стать одноклубником Балотелли и Кевин-Принса Боатенга

Фланговый нападающий «Фиорентины» Франк Рибери ближайшим летом может пополнить состав «Монцы», владельцем которой является Сильвио Берлускони. Об этом сообщает Football Italia.
Руководство «Монцы» планирует к лету вывести свою команду в Серию А. Подписание возрастного француза, который имеет большой опыт выступлений на высшем уровне, должно поспособствовать развитию молодых игроков «Монцы».
В составе бело-красных уже выступают такие знаменитые футболисты, как Кевин-Принс Боатенг и Марио Балотелли. Их контракты с клубом рассчитаны как раз до следующего лета, но Берлускони намерен сохранить в команде главных звёзд.
Соглашение Франка Рибери с «Фиорентиной» также завершается ближайшим летом. «Фиалки» не намерены предлагать 37-летнему французу новый контракт.
- 2 февраля 2021
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