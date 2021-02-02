Клопп объяснил, почему «Ливерпуль» отпустил Минамино в аренду в «Саутгемптон»

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал переход нападающего Такуми Минамино в «Саутгемптон» на правах аренды.



«Мы позволили Минамино уйти. Он невероятен, но мы не дали ему достаточно шансов. Он должен вновь наслаждаться футболом. Невероятный профессионал, талантливый игрок, но у нас достаточно действительно хороших футболистов в нападении.



Моя работа заключается в том, чтобы принимать решения, основываясь на том, что я думаю. Люди здесь борются за место в стартовом составе. С Такуми это не сработало. Возможно, что-то изменится после его выступлений за „Саутгемптон“. Ему нечего улучшать, просто он должен постоянно играть в футбол, и всё будет хорошо», — приводит слова Клоппа Liverpool Echo.

Японец перешёл в «Ливерпуль» в январе 2020-го из «Ред Булл Зальцбург». За это время сыграл 31 матч и забил 4 гола.