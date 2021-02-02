Дивеев: хотел бы попробовать свои силы в Европе. У каждого игрока РПЛ есть такое желание

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском клубе.
«Мне кажется, у каждого футболиста Российской Премьер-Лиги есть такое желание. Со временем я бы тоже хотел попробовать свои силы в Европе. Но в любом случае не сейчас. Где именно? Не вижу смысла говорить. Если появятся предложения, то буду думать и смотреть, куда мне захочется перейти.
Всегда болел за „Реал“ и буду болеть. Нравится, как играет „Ливерпуль“, а также „Манчестер Сити“, — приводит слова Дивеева Bobsoccer.
Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Напомним, ранее Игорь Дивеев стал одним из немногих российских игроков, которые вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА.
- 2 февраля 2021
-
19:15
-
19:03
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:36
-
18:36
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:35
-
17:20
-
17:14
-
16:58
-
16:49
-
16:29
-
16:07
-
16:01
-
15:53
-
15:31
-
15:24
-
15:11
-
15:11
-
14:55
-
14:53
-
14:44
-
14:36
-
14:32
-
14:04
-
13:57
-
13:52
-
13:34