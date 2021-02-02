Дивеев: хотел бы попробовать свои силы в Европе. У каждого игрока РПЛ есть такое желание

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев признался, что хотел бы попробовать свои силы в европейском клубе.



«Мне кажется, у каждого футболиста Российской Премьер-Лиги есть такое желание. Со временем я бы тоже хотел попробовать свои силы в Европе. Но в любом случае не сейчас. Где именно? Не вижу смысла говорить. Если появятся предложения, то буду думать и смотреть, куда мне захочется перейти.



Всегда болел за „Реал“ и буду болеть. Нравится, как играет „Ливерпуль“, а также „Манчестер Сити“, — приводит слова Дивеева Bobsoccer.

Дивеев выступает за ЦСКА с 2019 года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 14 матчах чемпионата России, забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу. Напомним, ранее Игорь Дивеев стал одним из немногих российских игроков, которые вошли в топ-50 талантов по версии УЕФА.