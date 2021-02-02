Слуцкий: Бакаев может присоединиться к общей группе «Рубина» на третьем сборе

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий прокомментировал восстановление после травмы полузащитника Зелимхана Бакаева.

«У него длинная травма, которая за месяц до конца прошлого сезона его беспокоила. Он летал в Германию, по такой травме сложно что-то говорить. Вчера он приступил к беговой работе. Если он сможет выполнять её без какой-то боли, может быть, он присоединится к общей группе на третьем сборе. Но повторюсь, при длинной травме сложно давать какие-то прогнозы», — передаёт слова Слуцкого корреспондент «Чемпионата» Олег Лысенко.

Напомним, ранее Леонид Слуцкий прокомментировал возвращение Квинси Промеса в «Спартак». По мнению специалиста, если у нидерландца не будет проблем с мотивацией, то он сможет хорошо себя проявить.