Алексей Миранчук — в заявке «Аталанты» на матч Кубка Италии с «Наполи»

«Аталанта» опубликовала заявку команды на первый матч 1/2 финала Кубка Италии с «Наполи». В список из 23 футболистов попал российский полузащитник Алексей Миранчук.



Заявка «Аталанты»: Гельми, Росси, Голлини, Толои, Мэле, Гозенс, Кальдара, Ромеро, Джимсити, Руджери, Гисланди, Скальвини, Флойлер, де Рон, Малиновский, Пессина, Джабуаа, Миранчук, Пашалич, Муриэль, Ламмерс, Иличич, Сапата.



Первый матч 1/2 финала Кубка Италии «Наполи» — «Аталанта» состоится завтра, 3 февраля, на стадионе «Диего Армандо Марадона (Сан-Паоло)» в Неаполе. Начало — в 22:45 мск. Ответная встреча полуфинала Кубка Италии состоится 10 февраля на стадионе «Атлети Адзурри» в Бергамо. В другом полуфинале сыграют «Интер» и «Ювентус».