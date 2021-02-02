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Исполнитель гимна «Ливерпуля» скончался в 100 лет из-за коронавируса

Исполнитель гимна «Ливерпуля» скончался в 100 лет из-за коронавируса
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 2 февраля, на 101-м году жизни скончался сэр Том Мур.

Как сообщает Sky Sports, сэр Том был доставлен в больницу Бедфорда 31 января после того, как его тест на COVID-19 дал положительный результат, однако врачам не удалось спасти ветерана.

Фотографию можно увидеть на странице Тома Мура в "Твиттере".

В апреле 2020 года к своему 100-летию он стал самым старым лидером официального британского хит-парада благодаря участию в записи благотворительного сингла «You'll Never Walk Alone» — гимна «Ливерпуля», исполняемого болельщиками перед началом каждого домашнего матча мерсисайдцев.

Том Мур стал национальным достоянием Великобритании после того, как собрал более € 37 млн для Национальной службы здравоохранения Британии (NHS), пройдя в 99-летнем возрасте 100 кругов вокруг своего дома.

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