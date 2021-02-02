Роберто Манчини: уйду из сборной Италии после ЧМ-2022

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини объявил о решении покинуть свою должность после чемпионата мира—2022 в Катаре. Также специалист назвал своих возможных преемников на тренерском мостике «скуадра адзурра».
«После чемпионата мира—2022 я не буду работать в сборной. Вернусь к клубной деятельности. Не знаю, кто займёт моё место, многие могут. Например, Аллегри, Анчелотти, Гасперини», — сказал Манчини в эфире телепрограммы Tiki Taka.
Роберто Манчини возглавил сборную Италии в 2018 году. Под его руководством «скуадра адзурра» добыла 10 побед в 10 матчах отборочного турнира чемпионата Европы—2020. Также итальянская сборная заняла первое место в своей группе в Лиге наций.
До назначения в сборную Италии Манчини возглавлял «Зенит», с которым занял пятое место в чемпионате России, после чего был отправлен в отставку.
- 2 февраля 2021
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