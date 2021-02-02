«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «МЮ» — «Саутгемптон».
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Ли Мэйсон.
Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 21 матче набрали 41 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (29) — на 11-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (44).
Матч первого круга «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 29 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 3:2.
- 2 февраля 2021
-
21:08
-
21:00
-
20:51
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:32
-
20:30
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:42
-
19:41
-
19:15
-
19:03
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:36
-
18:36
-
18:20
-
18:18
-
18:12
-
17:59
-
17:55
-
17:49
-
17:35
-
17:20
-
17:14
-
16:58
-
16:49
-
16:29