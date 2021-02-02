«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15

Сегодня, 2 февраля, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «МЮ» — «Саутгемптон».



Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Ли Мэйсон.



Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 21 матче набрали 41 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (29) — на 11-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (44).



Матч первого круга «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 29 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 3:2.