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«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15

«Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон»: онлайн-трансляция матча начнётся в 23:15
Футбол / Англия 0
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Сегодня, 2 февраля, состоится матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Манчестер Юнайтед» — «Саутгемптон». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере. Начало — в 23:15 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «МЮ» — «Саутгемптон».

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Майком Дином. Ассистенты — Иан Хассин и Даррен Кэнн. Резервный рефери — Ли Мэйсон.

Подопечные Уле-Гуннар Сульшера в 21 матче набрали 41 очко и занимают 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Святые» (29) — на 11-м месте. У подопечных Ральфа Хазенхюттля один матч в запасе. Лидер соревнований — «Манчестер Сити» (44).

Матч первого круга «Саутгемптон» — «Манчестер Юнайтед» состоялся 29 ноября 2020 года и завершился победой манкунианцев со счётом 3:2.

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