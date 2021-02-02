«Интер» — «Ювентус»: прямая онлайн-трансляция матча Кубка Италии начнётся в 22:45
Сегодня, 2 февраля, состоится матч «Интер» — «Ювентус». Первая встреча 1/2 финала Кубка Италии пройдёт на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане. Начало — в 22:45 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Джанпаоло Кальварезе. Ассистенты — Чиро Карбоне и Джорджо Перетти. Резервный рефери — Давиде Масса.
Ответный матч полуфинала Кубка Италии «Ювентус» — «Интер» состоится 9 февраля на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине. В 1/4 финала турнира «Ювентус» разгромил СПАЛ (4:0), а миланский «Интер» со счётом 2:1 обыграл «Милан». В другом полуфинальном матче Кубка Италии встретятся «Аталанта» и «Наполи». Первая матч состоится завтра, 3 февраля.
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