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Стали известны условия трансфера Кабака в «Ливерпуль»

Стали известны условия трансфера Кабака в «Ливерпуль»
Футбол / Англия 0
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В последний день зимнего трансферного окна защитник Озан Кабак перешёл из «Шальке-04 на правах аренды в „Ливерпуль“.

По сообщениям Sky Sports, мерсисайдцы заплатили за аренду игрока € 1,15 млн. В случае успешных выступлений „Ливерпуля“ в нынешнем розыгрыше Лиги чемпионов УЕФА эта сумма возрастёт на € 0,55 млн.

Руководство „Ливерпуля“ сохранит возможность выкупить 20-летнего игрока летом 2021 года за € 20,5 млн. Сумма может вырасти на € 3 млн благодаря бонусам.

Кабак выступал за «Шальке» с 2019 года, а до этого играл за «Штутгарт» и «Галатасарай». В нынешнем сезоне 20-летний футболист принял участие в 14 матчах немецкой Бундеслиги.

Портал Transfermarkt оценивает 20-летнего защитника в € 25 млн. Контракт игрока с гельзенкирхенцами действует до 30 июня 2024 года.

«Ливерпуль» объявил о переходе защитника «Шальке-04» Кабака
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