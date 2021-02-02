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Глушенков прокомментировал переход из «Спартака» в «Химки» на правах аренды

Глушенков прокомментировал переход из «Спартака» в «Химки» на правах аренды
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник московского «Спартака» Максим Глушенков прокомментировал переход в «Химки» на правах аренды.

«Очень рад оказаться здесь. Хороший клуб с серьёзными задачами — как на этот сезон, так и на следующий. Успел пообщаться с тренерским штабом, со многими игроками знаком, поэтому должен легче адаптироваться в команде. Буду стараться показать себя, забивать голы и помогать «Химкам» подняться выше в турнирной таблице!» — приводит слова Глушенкова пресс-служба «Химок».

Арендное соглашение Глушенкова рассчитано до конца сезона-2020/2021. В контракте не предусмотрена опция первоочерёдного выкупа игрока подмосковным клубом. В первой половине сезона-2020/2021 Глушенков провёл за «Спартак» 5 матчей в РПЛ, преимущественно появляясь на поле с замены во втором тайме.

Полузащитник «Спартака» Глушенков перешёл в «Химки» на правах аренды
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