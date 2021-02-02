Андре Виллаш-Боаш поблагодарил болельщиков «Марселя» за поддержку

Андре Виллаш-Боаша, покинувший пост главного тренера «Марселя», поблагодарил болельщиков французского клуба за поддержку.
«Хочу поблагодарить болельщиков за поддержку. Это были волшебные полтора года, у меня осталось множество прекрасных воспоминаний. Жалко, что всё так закончилось. Мне очень понравилось в „Марселе“. Болельщики любят свой клуб, и я научился любить клуб так же, как и они», — приводит слова Виллаш-Боаша Get French Football News.
Ранее пресс-служба «Марселя» сообщила, что решение об увольнении специалиста было принято в качестве меры предосторожности.
Напомним, 30 января болельщики «Марселя» ворвались на базу команды с призывами отставки президента клуба Жака-Анри Эйро. Болельщики также раздражены нынешней формой команды. В ноябре подопечные Виллаш-Боаша участвовали в чемпионской гонке, а теперь у клуба есть шансы пройти мимо зоны Лиги чемпионов УЕФА. В 20 турах Лиги 1 «Марсель» набрал 32 очка и занимает 9-е место в турнирной таблице.
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