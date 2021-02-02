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Благодаря сольному проходу Николя Пепе «Арсенал» вышел вперёд в матче с «Вулверхэмптоном»

Благодаря сольному проходу Николя Пепе «Арсенал» вышел вперёд в матче с «Вулверхэмптоном»
Футбол / Англия 0

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» проходит стартовый матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Арсенал». Идёт 42-я минута матча, счёт 1:0 в пользу «канониров».

Гости открыли счёт на 31-й минуте матча — вингер «Арсенала» Николя Пепе с левого края ворвался в штрафную, продавил защитника Нельсона Семеду, накрутил Рубена Невеша и пробил точно в дальний угол ворот, защищаемых Руем Патрисиу.

Видео гола Николя Пепе

Это четвёртый гол 25-летнего ивуарийца в нынешнем сезоне АПЛ.

«Вулверхэмптон» в 21 встрече набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).

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