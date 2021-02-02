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«Спартак» сыграл в пейнтбол на тренировочных сборах

«Спартак» сыграл в пейнтбол на тренировочных сборах
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» на тренировочных сборах в ОАЭ занимается не только футболом. Так, игроки команды между тренировками сыграли в пейнтбол, сообщает официальная пресс-служба красно-белых в «Твиттере».

Тренировочные сборы «Спартака» продлятся до 8 февраля. Московский клуб выиграл первый товарищеский матч — с «Пахтакором» из Узбекистана (2:1). Следующая встреча красно-белых запланирована на 6 февраля. Соперником «Спартака» станет солигорский «Шахтёр» (Беларусь).

Напомним, сегодня «Спартак» отдал в аренду «Химкам» полузащитника Максима Глушенкова. Красно-белые ведут работу по возвращению Квинси Промеса из «Аякса».

В 19 матчах «Спартак» набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

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