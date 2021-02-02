«Спартак» сыграл в пейнтбол на тренировочных сборах
Московский «Спартак» на тренировочных сборах в ОАЭ занимается не только футболом. Так, игроки команды между тренировками сыграли в пейнтбол, сообщает официальная пресс-служба красно-белых в «Твиттере».
Тренировочные сборы «Спартака» продлятся до 8 февраля. Московский клуб выиграл первый товарищеский матч — с «Пахтакором» из Узбекистана (2:1). Следующая встреча красно-белых запланирована на 6 февраля. Соперником «Спартака» станет солигорский «Шахтёр» (Беларусь).
Напомним, сегодня «Спартак» отдал в аренду «Химкам» полузащитника Максима Глушенкова. Красно-белые ведут работу по возвращению Квинси Промеса из «Аякса».
В 19 матчах «Спартак» набрал 35 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
Рекомендуем вам
- 2 февраля 2021
-
22:35
-
22:29
-
22:21
-
22:09
-
22:08
-
21:58
-
21:48
-
21:46
-
21:43
-
21:26
-
21:18
-
21:14
-
21:08
-
21:00
-
20:51
-
20:48
-
20:45
-
20:44
-
20:32
-
20:30
-
20:16
-
20:09
-
20:06
-
20:00
-
19:59
-
19:59
-
19:42
-
19:41
-
19:15
-
19:03
-
18:56
-
18:52
-
18:49
-
18:36
-
18:36
Партнерский контент
Рекомендуем вам