Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал о посещении сборов клубов РПЛ в Турции.
«Вторник получился насыщенным днём у тренерского штаба нашей сборной. С утра я принял участие в оперативном совещании РФС под руководством президента Александра Дюкова. Затем вместе с Мирославом Ромащенко и Владимиром Паниковым мы посетили в Турции тренировку грозненского «Ахмата» и успели побывать на двух контрольных матчах: сначала — с участием столичного «Динамо», затем посмотрели встречу «Рубин» — «Химки». Пообщались с Андреем Талалаевым, Леонидом Слуцким, а также с генеральным директором казанского клуба Рустемом Саймановым. Радует, что основная часть кандидатов в сборную здоровы и спокойно готовятся к возобновлению сезона», — приводит слова Черчесова пресс-служба сборной России.
- 2 февраля 2021
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