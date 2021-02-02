Давид Луис удалён за фол последней надежды в матче с «Вулверхэмптоном». Видео

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» проходит стартовый матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Арсенал». После первого тайма счёт ничейный — 1:1.



На третьей добавленной к первому тайму минуте хозяева провели быструю атаку по центру — нападающий Даниэл Поденсе сделал передачу в штрафную на нападающего Виллиана Жозе, тот выходил один на один, но защитник «канониров» Давид Луис сзади сбил нападающего «волков», за что судья удалил Луиса и назначил пенальти в ворота гостей. Полузащитник Рубен Невеш уверенно реализовал одиннадцатиметровый.

Видео нарушения и удаления Давида Луиса

«Вулверхэмптон» в 21 встрече набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).