Роскошный дальний удар Жоау Моутинью выводит «Вулверхэмптон» вперёд в матче с «Арсеналом»

В Вулверхэмптоне на стадионе «Молине» проходит стартовый матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Арсенал». Идёт 58-я минута матча, счёт 2:1 в пользу «волков».



Хозяева вышли вперёд на 49-й минуте — полузащитник Жоау Моутинью, находясь в центре поля, получил пас от нападающего Педру Нету, прицелился и с 30 метров пальнул в верхний угол — мяч от штанги влетел в сетку.

Видео великолепного дальнего удара в исполнении Жоау Моутинью

Это первый гол 34-летнего португальца в нынешнем розыгрыше АПЛ.



«Вулверхэмптон» в 21 встрече набрал 23 очка и занимает 14-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 10-м месте. Лидером соревнований является «Манчестер Сити» (44).