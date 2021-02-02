«Шеффилд Юнайтед» одержал волевую победу в домашнем матче с «Вест Бромвичем»

В Шеффилде на стадионе «Брэммел Лэйн» завершился матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Шеффилд Юнайтед» — «Вест Бромвич Альбион». Хозяева одержали волевую победу со счётом 2:1.
Счёт был открыт на 41-й минуте матча — полузащитник «дроздов» Мэтт Филлипс успел на добивание и переправил мяч уже в пустой угол.
Хозяева отыгрались на 56-й минуте. Удар защитника Криса Башама из правой части штрафной был заблокирован, но мяч отскочил к его коллеге по амплуа Джейдену Боглу и он отличным ударом отправил мяч в правый нижний угол ворот.
Окончательный счёт был установлен на 73-й минуте матча. Защитник «клинков» Джон Иган сделал скидку на Билли Шарпа, и капитан хозяев из центра вратарской расстрелял левый нижний угол ворот гостей.
«Шеффилд Юнайтед» в 22 матчах набрал 11 очков и занимает последнее, 20-е место в турнирной таблице АПЛ сезона-2020/2021. «Вест Бромвич Альбион» (12) — на 19-м месте.
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