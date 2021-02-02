Эден Азар пропустил тренировку «Реала»

Нападающий «Реала» Эден Азар пропустил тренировку мадридской команды, которая состоялась сегодня, 2 февраля, сообщает COPE.



По информации источника, причиной пропуска командного занятия стало мышечное утомление. Сроки возвращения бельгийского футболиста к тренировкам с «Реалом» не сообщаются.



Эден Азар перешёл в мадридский «Реал» из лондонского «Челси» летом 2019 года. Сумма трансфера составила более € 100 млн. В нынешнем сезоне 30-летний бельгиец, испытывающий проблемы из-за травм, принял участие всего в 8 матчах испанской Примеры, забил 2 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Мадридский «Реал» в 20 встречах набрал 40 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице испанской Примеры сезона-2020/2021. Лидером соревнований является «Атлетико» (50).