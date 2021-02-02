Лено — первый вратарь «Арсенала» с 1993 года, удалённый в матче АПЛ

На стадионе «Молине» в Вулверхэмптоне состоялся стартовый матч 22-го тура английской Премьер-лиги «Вулверхэмптон Уондерерс» — «Арсенал». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.
На 72-й минуте вратарь «пушкарей» Берндт Лено выбежал за пределы штрафной и рукой выбил мяч в аут, за что получил прямую красную карточку.
Видео нарушения и удаления Берндта Лено
Как сообщает Opta Sport, 28-летний немец стал всего лишь вторым вратарём «Арсенала», удалённым в матче АПЛ. Первым голкипером «канониров», получившим красную карточку в Премьер-лиге, был Дэвид Симэн.
Фотографию можно увидеть на странице Opta Sport в "Твиттере".
«Вулверхэмптон» в 22 матчах набрал 26 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021. «Канониры» (31) — на 10-м месте.
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