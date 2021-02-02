Защитник «Локомотива» Лысцов: не считаю себя молодым игроком. В 25 нужно заявлять о себе

Защитник «Локомотива» Виталий Лысцов отметил, что молодые футболисты должны чаще брать игру на себя.



«Не считаю себя молодым игроком. 25 лет – тот возраст, когда нужно играть и заявлять о себе. В Португалии видел много молодых ребят, которые приходили в первую команду и играли так же, как в команде «Б», – подсказывали, навязывали свою игру, показывали характер и наглость. Если что-то не получалось, пробовали ещё раз. Они уважали всех в команде, но не смотрели на статус. Это европейское воспитание и другой подход. С ними тренируются Луизао, Жардел, Жонас, Жулио Сезар, но молодые не думали, что это звезды, на которых они равнялись в детстве, можно ли против них играть жёстко, а сразу проявляли свои лучшие качества.

В России же немного по-другому. Молодые стесняются, а человек должен раскрываться и понимать, что у него есть слово в команде. Молодые думают: «Не буду брать игру на себя, потому что мне «напихают». С этим нужно справляться", — приводит слова Лысцова пресс-служба «Локомотива».